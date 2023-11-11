В магазинах Газы больше нет пшеничной муки и молочных продуктов – ООН

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В магазинах Газы закончились такие продукты, как пшеничная мука, молочная продукция и яйца. Практически не осталось риса и растительного масла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В последние два дня с полок магазинов Газы полностью исчезли минеральная вода, яйца, молочная продукция и пшеничная мука. Как сообщили представители УКГВ, ситуация с продовольствием в анклаве продолжает ухудшаться, поскольку партнеры ООН не могут доставить помощь.

Также в организации сообщили, что по состоянию на 9 ноября ни одна пекарня не заработала из-за отсутствия топлива, воды и пшеничной муки, а также из-за непрекращающихся ударов со стороны Израиля.

"Люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам", – сообщили в организации.



Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок. Он сообщил, что секторе Газа убиты более 10 800 человек. По словам главы ВОЗ, почти 70% из них – это дети.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".