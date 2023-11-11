Больница "Аль-Кудс" в Газе прекратит работу через три часа, если ей не доставят топливо

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Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что больница "Аль-Кудс" на севере сектора Газа может прекратить свою работу в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива, передает ТАСС.

Больница "Аль-Кудс" может закрыться в ближайшие три часа, если ей не поставят топливо. Сообщается, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.

Ранее Палестинское общество Красного Креста сообщало, что все дороги в больницу "Аль-Кудс" на севере сектора Газа перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля. Из-за этого сотрудники медицинского учреждения не могут покинуть его территорию для оказания помощи раненым.

В свою очередь израильские военные утверждают, что стреляют по окрестностям больницы из-за того, что там находятся боевики ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".