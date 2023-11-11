В Газе нужно прекращение огня, а не кратковременные паузы – Небензя

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Только полное прекращение огня, а не кратковременные паузы, позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

В своем выступлении Небензя подчеркнул недопустимость и опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал к скорейшему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Только это, а не некие кратковременные паузы, является единственной реальной мерой, которая позволила бы избежать новых жертв, обеспечить оказание необходимой гуманитарной помощи нуждающимся, содействие населению Газы", – добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гуманитарная пауза прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в секторе Газа. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".