США не видят пути продвижения по вопросу заложников в Газе – представитель США при ООН

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США пока не видят пути продвижения вперед по вопросу освобождения заложников в секторе Газа, но продолжают работать над этим вопросом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Вуд, США усердно работают над вопросом освобождения заложников в секторе Газа.

Он также отметил, что если освобождение заложников произойдет, встанет вопрос о безопасном перемещении заложников по полю боя, которое также потребует времени.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль договорились обменять 100 палестинских женщин и подростков, которые находятся в тюрьмах Израиля, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Однако телеканал не указал временные рамки возможного договора. Также неизвестно, участвовали ли в соглашении между сторонами какие-либо посредники.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".