Постпред КНР при ООН призвал открыть КПП "Керем-Шалом" между Израилем и сектором Газа

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Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа необходимо открыть как можно скорее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Китая при ООН Чжана Цзюаня.

Как отметил китайский представитель на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, необходимо использовать все переходы в Газу, в том числе и КПП "Керем-Шалом" в южном округе Израиля.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что армия Израиля не прекратит наступательные действия в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. Галант отметил, что всех похищенных детей считает родными и не остановит бои, до тех пор, пока не найдет их.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".