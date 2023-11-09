Израиль не остановит наступление в Газе, пока не вернет всех заложников – глава Минобороны

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Армия Израиля не прекратит наступательные действия в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы не остановим наступление, пока не вернем похищенных. Мы сделаем все для того, чтобы осуществить это. Сейчас в секторе Газа находятся десятки детей, некоторые из них видели, как их родители погибают у них на глазах", – приводит его слова ТАСС.

Галант отметил, что как отец, он не может перестать искать своих детей. Он уточнил, что всех похищенных детей считает родными и не остановит бои, до тех пор, пока не найдет их.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС одновременно напали на приграничные населенные пункты Израиля и взяли в заложники военных и мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". Израильские бомбардировки сектора Газа привели к тому, что число погибших возросло до 10 812 человек, среди которых не менее 4 412 детей.

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