Не менее 39 детей могут умереть в больнице сектора Газа – Минздрав Палестины

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Не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за отключения электричества. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Минздрава Палестины Мэй Кайле.

По ее словам, 20 из 35 больниц анклава полностью остановили свою работу. Как подчеркнула министр, в медицинском центре "Аш-Шифа" многим пациентам грозит смерть из-за нехватки необходимых препаратов.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия топлива в ближайшее время может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Уточнялось, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.

Позже израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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