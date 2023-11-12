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12 ноября, 04:48

Политика

ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре в Сирии

Фото: Leo Correa/AP Photo

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ЦАХАЛ, истребители армии Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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