Арабские страны назвали независимость Палестины условием установления мира с Израилем

Фото: 123RF/butenkow

Арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем. Они требуют прекращения им оккупации всех палестинских и арабских земель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам арабо-исламского саммита, который прошел в субботу в Эр-Рияде.

Сообщается, что предварительным условием мира с Израилем является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также достижение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В последние полгода не раз появлялась информация о переговорах между Саудовской Аравией и Израилем о возможной нормализации отношений, но под влиянием эскалации конфликта в секторе Газа эти переговоры оказались заморожены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировых лидеров не поддаваться "давлению меньшинств" по вопросу Газы. По мнению Нетаньяху, действия Израиля справедливы и всему миру следует принять его сторону.