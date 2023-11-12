Война с Израилем станет ошибкой всей жизни для "Хезболлах" – Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег руководство"Хезболлах" от развязывания полномасштабных боевых действий против еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Нетаньяху, эскалация конфликта со стороны "Хезболлах" стала бы для организации "ошибкой всей жизни."

"Мы также очень хорошо готовы на северном направлении. Мы ведем мощный огонь на земле и с воздуха. Я предупредил "Хезболлах": не совершайте ошибку и не вступайте в войну, потому что это будет ошибкой всей вашей жизни", – заявил израильский премьер.

Он также добавил, что в случае, если "Хезболлах" все-таки реши вступить в войну, это "предопределит судьбу Ливана".

Ранее лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны Соединенных Штатов показала его "провал, слабость и немощь".