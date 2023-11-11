Аббас возложил на США ответственность за отсутствие решения по Ближнему Востоку

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что американская сторона несет ответственность за отсутствие политического решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Аббас выступил на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Встреча была посвящена ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

"Мы будем преследовать военных преступников в международных судах, и США будут нести ответственность за неспособность достигнуть урегулирования", – заявил Аббас.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности. Он призвал остановить их.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ