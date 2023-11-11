В МИД РФ оценили планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

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Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа противоречат решениям Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

"Думаю, что это немного отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве", – подчеркнул он.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия будет следить за сохранением контроля над сектором Газа и не отдавать его другим сторонам. Политик встретился с главами муниципалитетов, которые находятся в непосредственной близости от анклава. .

Ранее армия Израиля взяла под контроль 11 укрепленных военных позиций радикалов ХАМАС в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава.

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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