Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху

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Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60–70% израильтян, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра", – цитирует его ТАСС со ссылкой на турецкое агентство.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу.

МИД Турции сообщил 4 ноября, что отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

По мнению турецкой стороны, в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, которая вызвана "продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам", а также отказом Израиля прекратить огонь и обеспечить бесперебойные и постоянные поставки гуманитарной помощи.

После этого в МИД Израиля заявили, что решение Анкары ставит руководство Турции на шаг ближе к поддержке радикалов из палестинского движения ХАМАС. В дипведомстве добавили, что Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему организацией, которая хуже ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

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