Турция отзовет посла в Тель-Авиве для консультаций

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Турция отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, которая вызвана "продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам", а также отказом Израиля прекратить огонь и обеспечить бесперебойные и постоянные поставки гуманитарной помощи.

Торунлара назначили послом Турции в Израиле в ноябре прошлого года после восстановления дипотношений между странами. До этого он занимал должность посла в Палестине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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