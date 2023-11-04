Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 9,4 тысячи

Фото: ТАСС/ЕРА/ABIR SULTAN

Число погибших в секторе Газа при ударах со стороны израильской армии обороны (ЦАХАЛ) достигло 9 488 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

По информации министерства, 3,9 тысячи из числа погибших оказались детьми и подростками.

Вместе с ними от ударов ЦАХАЛ погибли 150 медиков и были уничтожены 57 машин скорой помощи.

С 7 октября Израиль и сектор Газа ведут боевые действия. Обострение конфликта произошло после запуска нескольких тысяч ракет бойцами палестинской исламской группировки ХАМАС в сторону еврейского государства.

Боевики также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных ХАМАС составляет более 240 человек.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств