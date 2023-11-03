В плену ХАМАС находится уроженка Ростова-на-Дону

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В плену у радикалов палестинской группировки ХАМАС находится уроженка Ростова-на-Дону, а также ее дочь и внук. Об этом заявил председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов в беседе с РИА Новости.

73-летняя Ирина Татти по профессии – детский врач-фтизиатр. Ранее она всю жизнь прожила в городе и принимала активное участие в жизни местной общины, уточнил Потапов.

"Работала в Ростове, у нее уникальная специализация, она была детский врач-фтизиатр, принимала деток в поликлиниках, она диагностировала и лечила туберкулез", – добавил анонимный представитель общины.

4 года назад она вышла на пенсию и уехала к дочери и внуку в Израиль. При этом женщина оставалась гражданкой России. В общине не смогли рассказать, какое гражданство у ее дочери и внука. 7 октября их пленили и угнали террористы в Палестину, сказал Потапов.

"В настоящее время известно, что все трое: Ирина, ее дочь и внук – находятся на территории сектора Газа, при этом зять ростовчанки, Виталий Труфанов, погиб 7 октября, в день первой атаки ХАМАС", – подчеркнул он.

У общины в настоящее время также нет сведений о том, могли ли быть взяты в заложники другие уроженцы Ростовской области.

До этого представитель руководства ХАМАС Гази Хамад сказал, что движение согласно пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной. Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор осуществляет активную работу с властями Израиля, Египта и Палестины, а также каждый день контактирует с послами в Москве и профильными международными организациями для разрешения ситуации по началу вывоза из сектора Газа граждан РФ.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

По последним данным, подтвержденное число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 242 человек.

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