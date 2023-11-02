Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242

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Подтвержденное число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 242, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы проинформировали семьи 242 похищенных", – цитирует его ТАСС.

Ранее ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и поддержке США смогли договориться о выезде через КПП "Рафах" иностранцев и тяжелораненых граждан из сектора Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия активно содействует в вопросе разрешения ситуации с гражданами РФ, которые находятся в заложниках у ХАМАС. При этом среди заложников есть люди с двойным гражданством, отметила она. Дипломат обратила внимание, что они называют российское гражданство вторым, однако для РФ это не имеет значения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8,8 тысячи человек, почти половина из которых дети. Еще 22 240 человек ранены. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ