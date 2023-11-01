ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам восьми стран

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Палестинское радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании, сообщает ТАСС.

Также из Газы могут выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в Газе.

В пограничной службы анклава опубликовали списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 1 ноября. Эти люди должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 по московскому времени), чтобы облегчить себе процесс перехода. Уточняется, что все они – обладатели паспортов других государств.

О том, пропустят ли через границу тех, кто окажется на КПП позже установленного срока, ничего не говорится.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. Он заявил, что армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса" и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.

Сообщается, что в сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч солдат Израиля. 31 октября в израильской армии также заявили об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост палестинского движения в северной части анклава.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ