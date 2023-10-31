Число погибших в Газе в результате обострения конфликта выросло до 8 525

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Число погибших в секторе Газа в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке выросло до 8 525. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

Отмечается, что среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

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