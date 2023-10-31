Израиль признал существование плана переселить жителей Газы в Египет – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа в Египет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра.

По его данным, одно из министерств 13 октября составило предложение о перемещении 2,3 миллиона жителей на Синайский полуостров. Отмечается, якобы в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, к документу отнеслись как к гипотетическому плану – никаких дискуссий со службами безопасности по этому поводу не велось.

Согласно информации AP, план исключает передачу сектора Газа под контроль палестинской администрации или поддержку создания нового правительства анклава.

В самой Палестине наличие такого документа вызвало недовольство. Официальный представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что власти выступают против перемещения населения сектора Газа куда бы то ни было, и назвал план красной линией, которую они не позволят пересечь.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Число погибших в секторе Газа в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке выросло до 8 525. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин.

21 октября первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах". Через этот контрольно-пропускной пункт в сектор Газа доставляют и российскую гуманитарную помощь, которая была отправлена 18 октября.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ