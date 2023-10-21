Первые грузовики с гуманитарной помощью для Газы въехали в сектор через КПП "Рафах"

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Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", который располагается на границе Египта с анклавом. Об этом сообщает телеканал al Arabiya.

Представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синая сообщил, что в первую очередь в сектор Газа доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, которые получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов со стороны Израиля.

Сообщается, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

Через пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа будет доставлена и российская гуманитарная помощь, которая была отправлена 18 октября. Ранее МИД РФ сообщил, что Россия отправила в сектор Газа гуманитарную помощь, но для полноценной поставки нужно на время прекратить удары со стороны Израиля.