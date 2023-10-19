Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к двухнедельному перемирию

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри призвал Израиль и Палестину к гуманитарному прекращению огня на две недели. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что в сектор Газа нужно срочно привезти продовольствие и товары первой необходимости.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный переход "Рафах". В заявлении также отмечается, что государства будут координировать доставку помощи совместно с гуманитарными организациями под контролем ООН.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек