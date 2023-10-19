Ас-Сиси и Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу через КПП в Египте

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный переход "Рафах". Об этом со ссылкой на канцелярию египетского лидера сообщает ТАСС.

"Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил американский президент Джо Байден, разговор был сосредоточен на гуманитарной ситуации в секторе Газа. Была достигнута договоренность о поставке гуманитарной помощи в сектор через погранпереход Рафах на постоянной основе", – указано в сообщении.

Байден выразил благодарность и признательность за усилия египетского руководства, направленные на достижение мира и стабильности в регионе.

В заявлении также отмечается, что государства будут координировать доставку помощи совместно с гуманитарными организациями под контролем ООН.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С начала эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 3,4 тысячи человек. Еще порядка нескольких тысяч человек с обеих сторон числятся пострадавшими.

Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газы и Западного берега реки Иордан.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что достичь длительного мира на Ближнем Востоке удастся благодаря созданию независимого палестинского государства. Он отметил, что необходимо стремиться к единству палестинского сообщества.

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