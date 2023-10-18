Путин заявил, что появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира

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Длительный мир на Ближнем Востоке возможен при появлении независимого палестинского государства, считает Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал в рамках пресс-конференции по итогам визита в КНР.

"Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи (созданию палестинского государства. – Прим. ред.), но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу", – подчеркнул он.

Президент России обратил внимание, что РФ придерживается принципиальной позиции по созданию самостоятельного палестинского государства и она не связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке в последнее время. Путин отметил, что российская сторона всегда выступала за это.

При этом он уверен, что существующие противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной не говорят о враждебности между ними. Это подтверждает и поведение президента палестинской автономии Махмуда Аббаса, добавил Путин.

По мнению главы РФ, необходимо стремиться к единству палестинского сообщества. Однако он добавил, что Россия не может оказывать влияние в этом вопросе.

"Что касается моего впечатления после разговоров с пятью лидерами региона. Это были важные, своевременные разговоры. <...> У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", – высказался он.

Практически нет тех, кто желал бы развязать крупномасштабную войну, резюмировал Путин.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи.

Вечером 17 октября больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту