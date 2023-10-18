Байден заявил, что США обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля

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Соединенные Штаты Америки обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас (Израиля. – Прим. ред.) есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было", – передает ТАСС слова американского лидера.

Байден также заявил, что прибыл в Израиль, чтобы показать всему миру поддержку еврейского государства со стороны США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Нетаньяху выразил благодарность США за безоговорочную поддержку. Он заявил, что видит поддержку Вашингтона каждый день, и добавил, что сотрудничество между государствами достигло "беспрецедентного уровня".

"Мы (Израиль. – Прим. ред.) видим эту поддержку в вашей (со стороны США. – Прим. ред.) безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны. Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями", – сказал Нетаньяху.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль. Пока израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа.

Накануне вечером был совершен удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль, расследование еврейского государства показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России). По данным палестинского Минздрава, жертвами ракетного удара стали более 500 человек.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что армия Израиля не имеет отношения к удару по больнице в Газе. Он считает, что удар по больнице нанесли варвары-террористы в Газе.

Во вторник, 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что расследование израильской армии подтвердило вину радикальной группировки "Исламский джихад" за удар по больнице в секторе Газа 17 октября. По его словам, ХАМАС знали о том, что ракету выпустили боевики "Исламского джихада". Он добавил, что ЦАХАЛ не наносил удары ни с суши, ни с моря, ни с воздуха.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ