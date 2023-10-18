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Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что самолет американского лидера приземлился в Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион в 10:51 по московскому времени.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден после визита в Израиль 18 октября в этот же день посетит Иорданию, где встретится с лидером государства, а также с президентом Египта и лидером Палестинской автономии.

Однако после консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура Байден решил отложить поездку в Иорданию и запланированную встречу.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль. Пока израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа.

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