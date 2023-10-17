Байден посетит Израиль 18 октября

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Президент США Джо Байден посетит Израиль с визитом в среду, 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем приверженность правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", – приводит его слова CNN.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби также сообщил, что Байден после визита в Израиль в этот же день посетит Иорданию, где встретится с лидером государства, а также с президентом Египта и лидером Палестинской автономии.

До этого президент Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости, Вашингтон готов перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля составило свыше 1,4 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,8 тысячи человек.

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