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01:59

Политика

Байден отложил поездку в Иорданию, планировавшуюся после его визита в Израиль

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, планировавшуюся после его визита в Израиль. Об этом со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщает ТАСС.

"После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура президент Байден отложит поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси", – указано в сообщении.

В Белом доме уточнили, что американский лидер ждет возможности проконсультироваться с этими лидерами в очном режиме и остается с каждым из них в регулярном и прямом контакте.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден после визита в Израиль 18 октября в этот же день посетит Иорданию, где встретится с лидером государства, а также с президентом Египта и лидером Палестинской автономии.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С начала эскалации со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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