США выделят 100 млн долларов на помощь Газе и Западному берегу реки Иордан

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Президент США Джо Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газы и Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе", – заявил американский лидер.

Вместе с тем Байден уточнил, что Штаты поддерживают связь с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся, а также призывают мировое сообщество допустить Красный Крест в больницы и открыть коридоры для доставки гумпомощи.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 3,4 тысячи человек. Еще несколько тысяч человек с обеих сторон числятся пострадавшими.

Накануне вечером по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).



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