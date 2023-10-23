В Палестине заявили, что подадут жалобу в МУС на Нетаньяху и армию Израиля

Фото: 123RF/erika8213

Власти Палестины намерены обратиться в МУС с обвинениями в геноциде в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и армии еврейского государства. Об этом рассказал глава палестинского Минюста Мухаммед аш-Шалалда.

"Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в МУС, и мы подадим в суд на израильского премьер-министра, начальника штаба и всех командиров, которые отдали солдатам и офицерам приказы вести эту агрессивную войну, совершать геноцид против беззащитного народа", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, израильские силы наносят удары по гражданским объектам, включая больницы и жилые дома. Своими действиями Израиль нарушает принцип соразмерности и военной необходимости, резюмировал он.

В Международном суде ООН заявили, что слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, начнутся 19 февраля 2024 года.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Нетаньяху назвал ХАМАС "новой версией нацизма" и призвал мир к борьбе с ней. По его словам, израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа. Он выразил уверенность, что в этом конфликте победит Израиль.

В свою очередь, экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины. Она также заявила, что палестинцы должны быть освобождены. На фотографии, которой Тунберг сопроводила публикацию, она и ее соратницы держали плакаты с лозунгами "Поддерживаем Газу" и "Свободу Палестине".



Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС