Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины. Сообщение размещено в социальной сети Х.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой", – написала она.

По ее мнению, мир должен "высказаться" и призвать к немедленному прекращению огня, освобождению палестинцев и всех мирных жителей к справедливости. К тексту прикреплена фотография, на которой Тунберг и ее соратницы держат плакаты с лозунгами "Поддерживаем Газу" и "Свободу Палестине".

Ранее в центре Вашингтона прошли митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта. Оба протеста собрали по меньшей мере несколько сотен человек. Митинг в поддержку Израиля проходил около Белого дома, в поддержку Палестины – рядом со зданием Washington post.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра сообщал, что работу 14 медицинских центров по оказанию первичной помощи в секторе Газа приостановили из-за нехватки топлива и перебоев в подаче электроэнергии. Он отмечал 19 октября, что четыре больницы прекратили свою работу из-за прямых попаданий. Кроме того, в них нет запасов медикаментов и топлива.

Новости мира: демонстрация в поддержку Палестины вновь прошла в Берлине