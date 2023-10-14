14 октября, 04:42В мире
В Вашингтоне прошли митинги в поддержку Израиля и Палестины
Фото: ТАСС/EPA/MICK TSIKAS
В центре Вашингтона прошли митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оба протеста собрали по меньшей мере несколько сотен человек. Митинг в поддержку Израиля проходил около Белого дома, а в поддержку Палестины – рядом со зданием Washington post.
Обе акции прошли мирно, полиция не вмешивалась. Аналогичные митинги также состоялись в Нью-Йорке, Чикаго и Портленде.
Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.
В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.
В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.
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