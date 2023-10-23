Полянский заявил, что Россия осуждает действия ХАМАС в отношении Израиля

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

РФ осуждает действия палестинского движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября. С таким заявлением выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы, безусловно, осуждаем то, что было сделано в отношении Израиля 7 октября, этому не может быть никаких оправданий", – передает ТАСС его слова.

Однако Полянский обратил внимание, что такого же осуждения заслуживают и обстрелы мирных жителей в секторе Газа. Он призвал мировое сообщество быть честным и не закрывать глаза на происходящее.

Что касается проекта резолюции США в СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке, работа над документом еще не закончена, однако он уже вызывает много вопросов, добавил зампостпреда РФ при всемирной организации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В Минобороны Израиля сообщили, что военная операция против ХАМАС в Газе может занять до трех месяцев. Как отметили в ведомстве, в результате вся радикальная палестинская организация должна быть уничтожена.

22 октября США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечалось, что в тексте американского проекта не содержится призыва к прекращению огня.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен осудить ХАМАС за нападение на Израиль, но при этом избежать гуманитарной катастрофы в секторе Газа.



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