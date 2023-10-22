Минобороны Израиля заявило, что операция против ХАМАС в Газе может занять до 3 месяцев

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС/ЕРА

Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может занять от одного месяца до трех. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Галант, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве. В результате вся радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть уничтожена.

"Это должны быть последние маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", – заявил министр.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что военные Армии обороны Израиля готовы к началу наземной операции в секторе Газа. Однако дата ее проведения еще не определена. Он отметил, что военная операция начнется тогда, когда Израиль будет "в выгодной ситуации".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС