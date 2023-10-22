Военные Израиля готовы к наземной операции в секторе Газа – посол в РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE

Военные Армии обороны Израиля готовы к началу наземной операции в секторе Газа. Однако дата ее проведения еще не определена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в РФ Александра Бен Цви.

"Я не могу сказать насчет дат, потому что у меня такой информации нет. Это может начаться скоро, может начаться не скоро", – сказал посол.

Он отметил, что военная операция начнется тогда, когда Израиль будет "в выгодной ситуации". При этом, как подчеркнул Бен Цви, военная часть к этому готова.

Ранее Бен Цви заявил, что Израиль не располагает данными о том, в каком состоянии находятся заложники, захваченные ХАМАС. При этом посол уточнил, что по данным израильской стороны, в руках ХАМАС "находится 212 похищенных людей от стариков до младенцев".