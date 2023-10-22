У Израиля нет данных о состоянии заложников, захваченных ХАМАС – посол в РФ

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Израиль не располагает данными о том, в каком состоянии находятся заложники, захваченные ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильского посла в России Александра Бен Цви.

Как отметил Бен Цви, ХАМАС не делится данными о людях, которые были взяты в плен. Более того, российские дипломаты не знают, сколько человек находится в заложниках в ХАМАС.

"Все списки, которые были обещаны, мы их все еще ждем. Ничего такого не было опубликовано. Мы не знаем, сколько их там, кто в каком состоянии", – сказал дипломат.

При это Бен Цви уточнил, что по данным израильской стороны, в руках ХАМАС "находится 212 похищенных людей от стариков до младенцев".

"Никакой схемы по освобождению заложников не должно быть. Они должны выпустить всех, кто там есть. Нельзя держать заложниками гражданское население, это грубое нарушение гуманитарного права", – отметил дипломат.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.