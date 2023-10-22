22 октября, 15:21Политика
Агентство ООН заявило, что у него через три дня кончится топливо для гумпомощи Газе
Фото: ТАСС/IMAGO/Hashem Zimmo
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что через три дня у него закончится топливо, которое имеет решающее значение для гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального комиссара агентства ООН Филиппа Лаззарини.
Одновременно с этим генеральный комиссар агентства призвал как можно скорее разрешить поставки топлива в сектор Газа.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.
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