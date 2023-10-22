22 октября, 14:58Политика
Вторая колонна из 17 грузовиков с гумпомощью начала прибывать в Газу
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Mohammed Talatene
Вторая колонна из 17 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, начала прибывать в сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщает телеканал Al-Qahera News.
Колонна из 17 грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы въезжают в сектор через КПП "Рафах" на границе с Египтом.
Грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа в субботу 21 октября.
Ранее представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синая сообщил, что в первую очередь в сектор Газа доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, которые получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов со стороны Израиля.
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