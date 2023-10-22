22 октября, 14:12Политика
Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 4 651
Фото: ТАСС/Zuma
Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 4 651 человека с момента обострения конфликта на Ближнем востоке. Об этом свидетельствует информация министерства здравоохранения Палестины.
По данным ведомства, в результате израильских атак пострадали 14 125 граждан.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.
Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.
22 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак.
Армия обороны Израиля заявила об ударе по подземному комплексу в Дженине
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