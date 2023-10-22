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Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 4 651 человека с момента обострения конфликта на Ближнем востоке. Об этом свидетельствует информация министерства здравоохранения Палестины.

По данным ведомства, в результате израильских атак пострадали 14 125 граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

22 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак.



Армия обороны Израиля заявила об ударе по подземному комплексу в Дженине