Армия Израиля заявила, что нанесла удар по подземному комплексу в Дженине

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Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и Исламского джихада, которые готовили предстоящий теракт", – заявили в армии.

По данным израильской армии, мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак.

Палестинские врачи сообщают о двух погибших и нескольких раненых в результате атаки Израиля.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,3 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

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