Число погибших палестинцев в Газе превысило 4,3 тысячи – Минздрав

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Число погибших палестинцев в результате атак Израиля по сектору Газа превысило 4,3 тысячи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минздрава Палестины.

В ведомстве уточнили, что погибло 4 385 человек, среди них 1 756 детей. Ранения получили 13 561 палестинец.

Ранее сообщалось, что порядка 5 007 израильтян пострадали в результате нападения ХАМАС с начала эскалации конфликта.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) ответила операцией "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир бороться с этим.

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс