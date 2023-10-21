Число израильтян, пострадавших в результате атак ХАМАС, превысило 5 тысяч – Минздрав

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По меньшей мере 5 007 граждан Израиля пострадали в результате нападения на страну палестинских радикалов из организации ХАМАС с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Израиля.

Как сообщило министерство здравоохранения еврейского государства, к настоящему моменту в больницы доставлены 5 007 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадали 4,5 тысячи человек.

Одновременно с этим сообщается, что с начала конфликта от ударов Израиля по сектору Газа пострадали более 12,5 тысячи палестинцев. Также около 3 тысяч человек погибли только в районе Газы. Еще 61 человек погиб и более 1 250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль.