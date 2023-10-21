Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов к наземной операции

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Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов приступить к наземной операции, которая будет длиться, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом РИА Новости сообщил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

По его словам, еврейское государство готово к следующей фазе войны – наземному маневру. Цель операции в секторе Газа – демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и устранение ее командиров и лиц, ответственных за нападение 7 октября, сказал он.

Адри добавил, что вопрос в поставке в палестинский анклав гуманитарный помощи решается на политическом уровне в Израиле и других странах. Если будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами, то Израиль применит эти директивы.

Спикер ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль не исключает освобождение заложников, похищенных в результате нападения 7 октября, военным путем. Помимо израильтян, среди заложников ХАМАС есть и граждане 42 государств, в том числе россияне.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадали 4,5 тысячи человек.

Также 20 граждан РФ, которые имели гражданство Израиля, погибли.

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс