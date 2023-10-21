В ООН выразили уверенность в продолжении поставок гуманитарных грузов в Газу

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал первое прибытие колонны с гуманитарной помощью в сектор Газа после начала боевых действий 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Гриффитс в своем заявлении выразил уверенность, что прибытие гуманитарной помощи станет началом устойчивых усилий по обеспечению населения Газы всем необходимым.

Сообщается, что 20 грузовиков доставили в Газу предметы первой необходимости, предоставленные Египетским Красным Полумесяцем и ООН. Как отметил Гриффитс, этому предшествовали несколько дней глубоких и напряженных переговоров со всеми заинтересованными сторонами.

"Уверен, что эта поставка станет началом устойчивых усилий по обеспечению населения Газы необходимыми материалами, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо", – подчеркнул Гриффитс.

Ранее стало известно, что первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", который располагается на границе Египта с анклавом.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сообщил о появлении угрозы гуманитарной катастрофы в секторе Газа после обострения конфликта с Израилем. Как отметил политик, необходимо открыть безопасные коридоры для ввоза продуктов и медицинской помощи в анклав.