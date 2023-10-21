Иностранцы в Газе скоро смогут покинуть анклав через КПП "Рафах" – СМИ

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Иностранные граждане, находящиеся в секторе Газа, в ближайшее время смогут покинуть анклав через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники.

При этом договоренность об эвакуации через КПП раненых и пациентов в критическом состоянии из сектора Газа пока не достигнута, передает Al Hadath со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца.

Кроме того, общество выразило сожаление из-за того, что в анклав "не были отправлены бензовозы" с топливом.

Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах". В первую очередь доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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