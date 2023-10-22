В Израиле сообщили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Фото: ТАСС/АР/Rami Shlush

Израильские власти приняли решение об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Национальное управление по ЧС израильского оборонного ведомства и ЦАХАЛ объявили о расширении эвакуационных мероприятий.

"В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали", – уточняется в заявлении.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,3 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

22 октября ЦАХАЛ заявил о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.



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