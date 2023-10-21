ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение по освобождению двух заложников

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Движение ХАМАС заявило, что Израиль отклонил предложение по освобождению двух заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ХАМАС указано, что вечером 20 октября хотели освободить Нурита Исхака и Йохевида Эфшица без каких-либо условий, однако израильская сторона не приняла это предложение.

Ранее ХАМАС освободила двух американок из плена в секторе Газа. На границе их встретили уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш и представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,3 тысячи человек, со стороны Израиля – свыше 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

ХАМАС заявил об освобождении из заложников двух гражданок США