ООН ведет переговоры об отправке второй партии гуманитарной помощи жителям Газы

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Организация Объединенных Наций ведет переговоры о направлении 22 октября второй партии гуманитарной помощи палестинцам в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с палестинским анклавом. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на ее представителя.

Представитель ООН уточнил, что автопоезд, который доставит гуманитарную помощь палестинцам, будет состоять из 20-30 машин.

Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах".

Представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синая заявил, что в первую очередь в сектор Газа привозят лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи местным жителям, получившим ранения в результате бомбардировок и обстрелов со стороны Израиля.

Через КПП "Рафах" в сектор Газа также будет доставлена и российская гуманитарная помощь, которая была отправлена 18 октября. Ранее МИД РФ сообщил, что РФ отправила в сектор Газа гуманитарную помощь, но для полноценной поставки нужно на время прекратить удары со стороны Израиля.

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