Нападение ХАМАС на Израиль не должно быть поводом для наказания палестинцев – Гутерриш

Фото: ТАСС/АР/Hatem Ali

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев. Об этом он сказал на каирском саммите мира. Его слова приводит ТАСС.

"Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий – затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации. Это ужасное нападение не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа", – сказал генсек.

Гуттериш также подчеркнул, что необходимо соблюдать международное право. Он призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Каирский саммит мира, посвященный урегулированию палестино-израильского конфликта состоялся в субботу 21 октября по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и трех международных организаций. Россию на саммите представлял Михаил Богданов - представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД.