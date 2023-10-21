Саммит в Каире осудил насилие над мирными гражданами с обеих сторон конфликта в Газе

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Участники саммита мира, который проходил в Каире, осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданами с обеих сторон конфликта в палестинском секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст Каирской декларации, принятой по итогам встречи.

"Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта", – говорится в документе.

Участники встречи указали на недопустимость ударов по объектам гражданского назначения, индивидуального или массового насильственного перемещения людей, а также использования практики коллективного наказания, что противоречит Женевской конвенции 1949 года.

Помимо этого, участники саммита мира по Палестине призвали к сдержанности, чтобы не допустить расширения израильско-палестинского конфликта на целый регион.

"Мы чрезвычайно обеспокоены возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока и призываем к максимальной сдержанности всех сторон. Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона и международного мира и стабильности", – подчеркивается в декларации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к действиям, чтобы положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта".